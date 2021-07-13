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Во Франции призывают продолжать санкционную политику против России, не открывая ящик Пандоры

Во Франции призывают продолжать санкционную политику против России, не открывая ящик Пандоры

По словам дипломата, в Брюсселе все же продолжаются дискуссии по ужесточению санкций против России и это нормальная политика ЕС.

Главная блокирующая сила в невозможности для Украины выполнить Минские договоренности — в Москве. Санкции против России регулярно без труда возобновляются в Брюсселе.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью ТСН.ua.

"На линии разграничения на Донбассе не замороженный конфликт. Больше или меньше ежедневно или еженедельно есть жертвы среди ваших солдат. У нас есть такая, я бы сказал, политическая миссия наших лидеров, чтобы попытаться реализовать Минские договоренности, которые имеют свой собственный дефолт (невыполнение обязательства — Авт.). Мы это признаем. Но чтобы станцевать танго, вам нужны двое. И сейчас россияне не готовы зайти в этот танец", — отметил он.

По словам дипломата, ключевая проблема в Москве, но есть и другие проблемы.

"Главная проблема, главная блокирующая сила — в Москве", — сказал посол, добавив, что в вопросе санкций Европа достигла равновесия.

"Санкции регулярно без труда возобновляются в Брюсселе. Вы знаете, что ЕС является большой "машиной", и очень сложно договориться со всеми 27 государствами с различными интересами. Поэтому сейчас, я бы сказал, давайте продолжать действующие санкции", — отметил он.

По словам де Понсена, не доказано, что дополнительные санкции побуждают Москву действовать с целью, которая преследуется.

"Итак, на данный момент мы продолжаем применять санкции, мы имеем свою санкционную политику, и давайте это продолжать, не открывая ящик Пандоры по изобретению новых санкций", — резюмировал он, уточнив, что в Брюсселе все же продолжаются дискуссии по ужесточению санкций против России и это нормальная политика ЕС  .

Напомним:

  • 12 июля Совет Европейского Союза до 31 января 2022 года продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики России,   которые были введены из-за российской агрессии в Украине.
  • 25 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о продлении экономических санкций против России еще на пол года.

Новости мира: Совет ЕС принял решение о продлении санкций против России на полгода

Новости мира: Совет ЕС принял решение о продлении санкций против России на полгода