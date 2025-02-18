Во Франции считают, что союз Путина и Трампа может привести к войне в Европе

Премьер Франции считает, что альянс между Путиным и Трампом может привести к серьезной политической нестабильности в Европе и мировой арене.

Конфликт между Россией и США может привести к войне на европейском континенте из-за возможного союза двух лидеров.

Об этом рассказал премьер-министр Франции Франсуа Байру пишет BFMTV.

"Впервые с 1945 года война может прийти на европейскую землю, к нам. Мы находимся в ситуации 1930-х годов, когда на нас надвигались айсберги, и встреча в Париже на Елисейском дворце не смогла их оттолкнуть", — заявил премьер-министр, имея в виду встречу этого понедельника. энти", — сказал он.

Байру заявил, что Европа становится маргинализирована на собственной территории через альянс между Путиным и Трампом. Он охарактеризовал этот альянс как немыслимый и опасный для континента.

Напомним, в Кремле заявили, что диктатор Владимир Путин готов к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским. Вместе с тем в Москве отмечают, что стремятся "достичь своих целей в Украине".

Читайте также: