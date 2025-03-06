Во Франции сделали предложение о предоставлении разведданных Украине

Франция предложила Украине свои разведданные после этого заявления Соединенных Штатов.

Об этом сообщило издание France24.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна готова предоставлять Киеву необходимую информацию.

"Франция предлагает Украине разведывательные данные, заявил в четверг министр обороны Франции Себастьен Лекорню", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США прекратили обмен разведданными и поставки оружия Украине.

Впоследствии стало известно, какими разведданными США продолжают делиться с Украиной.

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