Во Франции сделали заявление о переговорах с Украиной о разработке полезных ископаемых

Франция с октября обсуждает с Украиной разработку украинских полезных ископаемых. Сырье будет использоваться для производства вооружения.

Об этом заявил министр вооруженных сил Себастьен Лекарню изданию franceinfo.

По его словам, во время визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть этот аспект в рамках своего «плана победы».

"Владимир Зеленский и его команда увидели, что этот вопрос сырья может быть одним из элементов транзакции с нами, чтобы создать выдержку. Итак, президент Трамп, он это не полностью придумал, потому что это сделали сами украинцы", — заявил Лекорню.

Как отметил Лекорню, полезные ископаемые, которые обсуждают, будут использоваться для производства вооружения.

"Наша оборонная промышленность будет нуждаться в определенном количестве очень ключевых сырьевых материалов в наших собственных системах вооружения не в следующем году, а следующих 30 или 40 лет", — подчеркнул министр.

Он также добавил, что экономические вопросы неразрывно связаны с военными и стратегическими интересами, в частности в энергетической сфере.

"Хотим мы того или нет, но экономические вопросы всегда переплетаются с военными, стратегическими или безопасностными. В любом случае, это особенно касается энергетики", — заявил Лекорню.

Напомним, Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых.

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