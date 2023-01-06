Во Франции суд отпустил беглого украинского олигарха Жеваго под залог в 1 миллион евро

Суд согласился освободить Константина Жеваго под залог незадолго до слушания о его экстрадиции в Украину.

В четверг, 5 января, суд во Франции решил выпустить под залог украинского экснардепа, миллиардера Константина Жеваго перед слушанием по делу о его экстрадиции в Украину, которое запланировано на 19 января.

Как сообщает Reuters, Жеваго заявил в суде, что ничего плохого не делал и не должен быть экстрадирован.

"Я впервые сижу в тюрьме. Я не делал тех вещей, в которых меня обвиняют в этом деле, я этого не заслуживаю. Я прошу вашего разрешения покинуть тюрьму до следующего слушания, и я сделаю все, о чем вы просили", – сказал он.

Суд в Шамбере на востоке Франции согласился освободить Жеваго под залог в 1 миллион евро.

В чем подозревают Жеваго

В ДБР напомнили, что Жеваго сообщили о подозрении в совершении растраты 113 млн долларов банка "Финансы и кредит", нанесшей ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции предприятий бизнесмена на сотни миллионов гривен корпоративных прав обществ, 26 объектов недвижимости.

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с Жеваго. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года были арестованы активы стоимостью более 300 млн гривен. Их передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Кто такой Константин Жеваго

Бизнесмен Константин Жеваго является основателем Ferrexpo AG. Издание Forbes Украина поставило его в пятерку самых богатых украинцев. Был народным депутатом 3, 4, 5, 6, 7 и 8 созывов.

В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". 3 декабря 2019 года Константин Жеваго был объявлен в международный розыск. Последние три года он не появляется в Украине.

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