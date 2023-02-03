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Во Франции суд в третий раз перенес рассмотрение дела беглого украинского олигарха Жеваго

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Во Франции суд в третий раз перенес рассмотрение дела беглого украинского олигарха Жеваго

Фото: УНИАН

Новое заседание состоится 16 марта.

Суд французского города Шамбери в третий раз перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и политика Константина Жеваго, которого арестовали в Куршевеле в конце декабря по запросу ДБР. Заседание запланировано на 16 марта.

Об этом пишет издание Le Dauphiné libéré.

Отмечается, что французское министерство юстиции и Следственная палата пригласили не поступившие дополнительные документы от украинской стороны.

"Документы поступили слишком поздно для нового слушания, и их еще предстоит перевести для всех сторон. Поэтому слушания перенесли на 16 марта", — говорится в сообщении.

К слову, Жеваго остается на свободе под наблюдением суда.

Суд согласился освободить Константина Жеваго под залог 5 января. Тогда же были перенесены на 19 января слушания по экстрадиции политика, чтобы прокурор и адвокаты могли подготовиться. Затем слушания перенесли на 2 февраля по ходатайству защиты и прокуроров из-за задержки в переводе документов, а также забастовки транспортников в Париже, которые помешали адвокатам Жеваго явиться на слушания.

Напомним, Жеваго сообщили о подозрении в совершении растраты 113 млн долларов банка "Финансы и кредит", нанесшей ущерб интересам государства и вкладчиков банка. В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого, а также связанных с ним юридических лиц.

Бизнесмен Константин Жеваго является основателем Ferrexpo AG. Издание Forbes Украина поставило его в пятерку самых богатых украинцев. Был народным депутатом 3, 4, 5, 6, 7 и 8 созывов.

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Дата публикации
Просмотры
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