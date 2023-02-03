Во Франции суд в третий раз перенес рассмотрение дела беглого украинского олигарха Жеваго

Суд французского города Шамбери в третий раз перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и политика Константина Жеваго, которого арестовали в Куршевеле в конце декабря по запросу ДБР. Заседание запланировано на 16 марта.

Об этом пишет издание Le Dauphiné libéré.

Отмечается, что французское министерство юстиции и Следственная палата пригласили не поступившие дополнительные документы от украинской стороны.