Во Франции заявили об усилении напряженности в Приднестровье

Во Франции заявили об усилении напряженности в Приднестровье

Боевые действия в Приднестровье остановились в 1992 году, но российские военные до сих пор находятся.

Из-за войны в Украине ситуация в Приднестровье становится более напряженной.

Об этом министерство иностранных дел Франции заявило в ряде твитов в сервисе микроблогов Twitter.

La #Moldavie est particulièrement exposée aux consequences de la guerre en #Ukraine, avec notamment un montée des tensions dans la region de #Transnistrie.



La soutient la stabilité, la souveraineté et la integrité territoriale de la



Point sur la situation



[1/5] pic.twitter.com/DSrKWiQwHD — France Diplomatie(@francediplo) 2 мая 2022

«Молдова особенно подвергается последствиям войны в Украине, в частности, с усилением напряженности в Приднестровье. Франция поддерживает стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдовы», – говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства.

Французские дипломаты напоминают, что регион Приднестровья попытался отделиться от Молдовы еще в 1990 году и провозгласил себя независимым в качестве Приднестровской Молдавской Республики после вооруженного конфликта в 1992 году.

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В действительности она не признается международным сообществом. Боевые действия на этой территории прекратились с 1992 года, но российские военные все еще находятся там, несмотря на обязательства России вывести их.

"Министр (Жан-Ив Ле Дриан — ред.) напомнил, что поддержка Молдовы со стороны Франции определенным образом будет продолжаться, в продолжение его мартовского визита в Кишинев, и на основе Платформы поддержки Молдовы, в которой мы сопредседателем с Германией и Румынией", – резюмировали в МИД Франции.

Напомним, что россияне могут активизировать войска непризнанного Приднестровья. Фронт этого не изменит. Но дополнительное напряжение, если там появится большое количество российских войск, может произойти. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье российская пропаганда распространяет ложь об угрозе Украины.

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