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Во Франции ответили на одно из главных требований Кремля по Украине
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что демилитаризация Украины — это красная линия, которую Париж никогда не пересечет.
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что предложение России о демилитаризации Украины абсолютно неприемлемо.
Об этом он сказал в интервью французскому изданию Valeurs actuelles накануне встречи стран так называемой коалиции желающих.
По словам Лекорня, ситуация на фронте в Украине остается "стабильной, но напряженной". В то же время, комментируя последние сигналы со стороны Москвы о возможности завершения войны только при демилитаризации Украины, он подчеркнул: такое условие — неприемлемо для Парижа.
"Наша абсолютная красная линия - это демилитаризация Украины. Мы должны быть последовательными. Мы не можем отказать Украине во вступлении в НАТО и вместе с тем смириться с тем, что у нее больше нет армии. Украинцы должны иметь возможность обеспечить собственную безопасность", - подчеркнул Лекорню.
Министр обороны также подчеркнул, что без способной к обороне Украины сложно говорить о стабильности во всем регионе.
Кроме того, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС готовится ввести против России мощнейшие санкции с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.