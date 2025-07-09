Во Франции ответили на одно из главных требований Кремля по Украине

Себастьен Лекарня. / © Associated Press

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Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что предложение России о демилитаризации Украины абсолютно неприемлемо.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Valeurs actuelles накануне встречи стран так называемой коалиции желающих.

По словам Лекорня, ситуация на фронте в Украине остается "стабильной, но напряженной". В то же время, комментируя последние сигналы со стороны Москвы о возможности завершения войны только при демилитаризации Украины, он подчеркнул: такое условие — неприемлемо для Парижа.

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"Наша абсолютная красная линия - это демилитаризация Украины. Мы должны быть последовательными. Мы не можем отказать Украине во вступлении в НАТО и вместе с тем смириться с тем, что у нее больше нет армии. Украинцы должны иметь возможность обеспечить собственную безопасность", - подчеркнул Лекорню.

Министр обороны также подчеркнул, что без способной к обороне Украины сложно говорить о стабильности во всем регионе.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС готовится ввести против России мощнейшие санкции с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.