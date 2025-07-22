Во Франции прокомментировали 50-дневный ультиматум Трампа Путину

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Ультиматум президента США Дональд Трамп диктатору РФ Владимиру Путину о 50-дневном сроке заключения перемирия свидетельствует о том, что он "избрал свою сторону".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев 21 июля, сообщило "Суспільне" .

По словам Барро, американский лидер неоднократно высказывал свое желание мира. Украина еще пять месяцев назад согласилась на предложение Трампа о безусловном 30-дневном прекращении огня. Москва же от этого уклоняется. Более того, россияне лишь усиливают свои атаки на Украину, подчеркнул глава МИД Франции.

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"Интенсивность ударов РФ выросла в пять раз с тех пор, как Украина согласилась на американское предложение о прекращении огня. Поэтому это решение американского президента, очевидно, является очень хорошей новостью", – отметил французский министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп разочаровался в диктаторе РФ. Он формирует новую линию по Кремлю и поставил 50-дневный срок РФ для заключения соглашения о мире. Иначе – ударит санкциями. Пока нет причин, по которым американский лидер может изменить свое мнение.

Как сообщалось, министр обороны Великобритании Джон Гили призвал к «50-дневному рывку» по вооружению Украины , чтобы заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Дата публикации 17:05, 21.07.25 Количество просмотров 30 Трамп встретится с Путиным в Китае? Этого не ожидал никто