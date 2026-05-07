Во Франции разгорелся скандал из-за портрета Макрона: что известно

Макрон / © Associated Press

Мэр французского города Сен-Дени Бали Багайоко оказался в центре политического спора после того, как снял со своего кабинета портрет президента Франции Эммануэля Макрона. Его призвали пересмотреть решение и возвращать фотографию, но он отказался.

Как сообщает BFM , префект департамента Сен-Сен-Дени направил официальное письмо с требованием пересмотреть это решение. Он считает, что этот символ должен «объединять граждан вне зависимости от политических взглядов».

«Размещение портрета президента в мэриях не является юридической обязанностью, но это устоявшаяся санкционированная республиканская традиция», — говорится в позиции префектуры.

Сам Багайоко настаивает, что не нарушает закон и действует сознательно.

«Это письмо не имеет оснований. Мы действуем в рамках закона и полностью это берем на себя», — заявил он, комментируя требование властей.

В то же время он объяснил свою позицию политическими мотивами, отметив, что портрет останется убранным, пока государство, по его мнению, не выполнит своих обязательств перед жителями города.

Еще в апреле журналисты заметили, что портрет Эммануэля Макрона, снятый со стены, был перевернут вверх дном в углу кабинета нового мэра города. Багайокко объяснил, что это был «символический жест». Он объяснил, что решил оставить президентский портрет вверх ногами, пока Республика не сможет исправить неравенство.

Как известно, мэр Сен-Дени проводит кампанию по избранию Жан-Люка Меланшона в 2027 году. Он говорит, что ожидает «прихода радикальных левых и нового президента».

Ранее говорилось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планирует оставаться в политике после завершения своего второго президентского срока в 2027 году. «Я не занимался политикой раньше и не буду заниматься ею после», — подчеркнул Макрон. По словам французского лидера, политика не являлась его профессиональным путем до избрания президентом, а участие в ней он рассматривал как способ реализовать собственные идеи и влиять на развитие страны. Макрон также подчеркнул, что главным вызовом в конце каденции есть сохранение уже достигнутых результатов и продолжение реформ во Франции и Европе.

