Марин Ле Пен / © Associated Press

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Кандидат в президенты Франции, «подруга Путина» Марин Ле Пен настроена в случае победы на выборах остановить помощь Украине. Впрочем, ее оппонент, бывший премьер Эдуар Филипп, обещает этого не допустить.

Об этом свидетельствуют сообщения Ле Пен и Филиппа в Сети Х.

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Поводом к спору стало заявление вице-президента Национального объединения Луи Алио о том, что Ле Пен хочет перекрыть кран финансовой и военной помощи Украине.

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Экс-премьер, а ныне кандидат в президенты от правоцентристской партии Horizons Эдуар Филипп раскритиковал ультраправых за эту позицию. По его словам, «перекрыть кран» Украине означает «служить России».

«Ослабление Украины, к которому стремится Марин Ле Пен, представляет угрозу безопасности Европы и Франции. Я сделаю все, чтобы это предотвратить», — заявил политик.

Ле Пен резко ответила Филиппу и набросилась на него с обвинениями, назвав его работу в правительстве «жалкими». Кроме того, она напомнила, что в период его премьерства «фюрера» Владимира Путина принимали в Версальском дворце и в форте Брегансон.

«С момента российской агрессии против Украины я призываю Францию созвать большую конференцию за мир, чтобы способствовать не продолжению кровопролития, а дипломатическому урегулированию этой ужасной войны, которая, напомню, уже унесла жизни двух миллионов человек — чего вам не удалось ни отстоять, ни добиться», — заявила лидер.

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Филипп не замедлил ответить и обвинил Ле Пен в чрезмерной приверженности Кремлю. По его словам, после начала великой войны стало понятно — «есть диктатор-агрессор и испытавшая агрессию демократия».

«Ставить их на один уровень — не дипломатия, это преступная слабость. Вы выступили против поставок оружия Украине и санкций против Москвы. Если бы вас избрали, Украину уже давно покинули бы. Вы можете переписать свои речи о России, но никому не удастся забыть о ваших связях с Россией», — подчеркнул политик.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил: хочет, чтобы Европа вернула деньги за помощь Украине. Речь идет о предварительной поддержке экс-президента Джо Байдена. В то же время глава Белого дома возразил, что американские военные запасы истощились из-за войны в Иране. Мол, сейчас США накапливают вооружение для себя.

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