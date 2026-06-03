Во Франции заявили о возможном появлении истребителей Rafale в Украине: реально ли это в ближайшее время

Rafale / © defence-ua.com

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Посол Франции в Швеции Тьерри Карлье заявил, что французские истребители Mirage 2000-5 и Rafale могут скоро прибыть в Украину. Его слова прозвучали на фоне ожидаемого соглашения Киева и Стокгольма о закупке шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Дипломат поздравил Украину и Швецию с предстоящим усилением украинской авиации и отметил, что вместе с Gripen французские Mirage 2000-5 и Rafale помогут воздушным силам Украины «победить в небе».

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Упоминание о Mirage 2000-5 выглядит логичным. Франция уже передала Украине три таких самолета, один из которых был потерян, и планирует передать еще несколько истребителей из состава собственных воздушных сил. Кроме того, Париж ведет переговоры с Афинами о возможной передаче Украине еще 10 Mirage 2000-5 из состава греческой авиации.

Зато заявление о возможном скором прибытии Rafale вызывает больше вопросов. Пока известно только о планах Украины закупить до 100 таких французских истребителей. Однако даже в случае подписания жесткого соглашения быстрых поставок новых Rafale ожидать сложно.

Причина – большая загрузка производителя Dassault Aviation. Портфель заказов на Rafale уже насчитывает сотни самолетов, а темпы производства остаются ограниченными: в 2025 году компания произвела 26 истребителей, а в 2026 году планирует выпустить 28.

В таких условиях первые новые Rafale для Украины в случае заказа могут появиться не скоро, а уже в отдаленной перспективе — ориентировочно в 2030-х годах. Похожая ситуация и со шведскими Gripen: первые новые самолеты Украина может получить только около 2030 года, тогда как часть производства в будущем должна быть локализована в Украине.

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Единственный сценарий, при котором Rafale могли бы быстро попасть в Украину, — передача подержанных самолетов из состава Воздушных сил Франции. Такой вариант официально не объявлялся, но теоретически возможен. Ранее именно по такой схеме Франция продавала Rafale Греции и Хорватии.

В то же время, этот сценарий имеет ограничения. Французские военные уже заявляли о необходимости иметь больший парк истребителей, чем сейчас. Кроме того, Париж до сих пор передавал Украине Mirage 2000-5 в достаточно умеренном количестве, что может свидетельствовать об осторожности в вопросе передачи авиации.

Тем не менее, Франция уже создавала неожиданности в вопросе боевых самолетов для Украины. Передача Mirage 2000-5 состоялась после длительных официальных возражений такой возможности, поэтому исключать появление Rafale в украинском небе не стоит.

Ранее сообщалось, что истребители Gripen могут помочь значительно отодвинуть российскую авиацию от границы Украины и снизить угрозу ударов КАБ.

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Мы ранее информировали, что Украина может получить современные боевые самолеты Gripen и Rafale, однако столкнуться с дефицитом пилотов для их использования.

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