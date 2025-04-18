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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Во Франции заявили об успехе после встречи представителей ЕС, Украины и США в Париже

Дипломатический успех: Франция считает встречу в Париже важной вехой в борьбе за мир.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро / © Associated Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи в Париже 17 апреля с участием представителей Евросоюза, Украины и США дипломатическим успехом его государства.

Об этом глава французского МИД заявил в эфире LCI.

«Это дипломатический успех Франции, потому что впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол», — сказал Барро после парижской встречи.

Министр акцентировал, что эти встречи были очень важными, ведь «речь идет о движении к нашей общей цели: миру».

«А для того чтобы это произошло, мы должны продолжать диалог. Американцы стремятся закончить эту войну», — сказал Барро, добавив, что американцы «слушают» и хотят прекращения огня.

Напомним, 17 апреля в Париже состоялась первая встреча представителей Украины с иностранными партнерами по прекращению огня и гарантиям безопасности. Участниками встречи были представители государств-членов «коалиции желающих», включая Францию, Германию и Великобританию, а также США.

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