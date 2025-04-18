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Во Франции заявили об успехе после встречи представителей ЕС, Украины и США в Париже
Дипломатический успех: Франция считает встречу в Париже важной вехой в борьбе за мир.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи в Париже 17 апреля с участием представителей Евросоюза, Украины и США дипломатическим успехом его государства.
Об этом глава французского МИД заявил в эфире LCI.
«Это дипломатический успех Франции, потому что впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол», — сказал Барро после парижской встречи.
Министр акцентировал, что эти встречи были очень важными, ведь «речь идет о движении к нашей общей цели: миру».
«А для того чтобы это произошло, мы должны продолжать диалог. Американцы стремятся закончить эту войну», — сказал Барро, добавив, что американцы «слушают» и хотят прекращения огня.
Напомним, 17 апреля в Париже состоялась первая встреча представителей Украины с иностранными партнерами по прекращению огня и гарантиям безопасности. Участниками встречи были представители государств-членов «коалиции желающих», включая Францию, Германию и Великобританию, а также США.