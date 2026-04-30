Во Львове появится площадь Андрея Парубия: где она расположена

Андрей Парубий / © gubernia.pskovregion.org

Во Львове депутаты городского совета приняли решение о том, чтобы назвать площадь в честь убитого народного депутата Андрея Парубия. Она расположена в центре Львова.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Именем Парубия назовут площадь, расположенную рядом со зданием областной государственной администрации и памятником Вячеславу Черноволу. Это часть улицы Винниченко.

«Теперь памятник Вячеславу Черноволу, здание областной администрации и областного совета, где Андрей был депутатом нескольких созывов, будут иметь адрес площади Героя Украины Андрея Парубия», — говорится в заявлении Садового.

Напомним, 23 апреля Киевсовет поддержал переименование проезда возле Верховной Рады (между Мариинским парком и ул. Грушевского, 9) в честь Андрея Парубия. Выбор локации и решение городских властей стали ответом на общественный запрос о почтении памяти погибшего политика.

К слову, в 2024 году Львовский горсовет переименовал улицу Техническую в Галицком районе в честь Ирины Фарион, которая была убита в июле того же года. Улица расположена вблизи «Львовской политехники», где преподавала языковед, и университета Франко, где она училась.

