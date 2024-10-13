Во Львове ТЦК ворвались на свадьбу в ресторан "Соната": праздновали юристы (фото, видео)

Во Львове представители территориального центра комплектации пришли с проверкой в заведение, где люди праздновали свадьбу.

О событии сообщил военный и юрист Сергей Косянчук.

"ТЦК во Львове ведет себя агрессивно. Так же как и вчера в Житомире. Смотрите, мы только что были на праздновании нашего юриста Олега, и вот что произошло: это Сихов, ресторан "Соната". Обычно незаметное место, все внутри спокойно отдыхали. Вдруг ТЦК заходит с двух сторон — сзади и спереди заведения, врываются внутрь, не спрашивая разрешения", — рассказал он.

По его словам, эти люди были в балаклавах, они начали дергать женщин, кого-то даже ударили. Реагируя на эту ситуацию "присутствующие их просто выгнали их физически, послали и выгнали, потому что это был беспредел, который люди больше не могут терпеть", — сказал он.

Облава во Львове/Скрин с видео

Облава во Львове/Скрин с видео

Облава во Львове/Скрин с видео

Также Косянчук рассказал, что представители ТЦК утверждали, что это СБУ, но, по его мнению, это маловероятно, потому что они бы так не портили свою репутацию. Лишь один сотрудник показал удостоверение ТЦК, "но когда его спросили о полномочиях, он просто развернулся и ушел".

Напомним, Кабмин установил, что повестку от ТЦК нужно забрать из почты за три дня. Иначе штраф от 17 до 25,5 тысяч грн.

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