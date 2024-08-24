Во внешней политике Индии произошел значительный поворот: ISW о визите Моди в Украину

Индия может занять более сильную проукраинскую позицию, чем раньше, несмотря на тесные отношения с Россией.

Премьер-министр Нарендра Моди заверил Украину в поддержке Индии. Моди посетил Киев в пятницу, 23 августа, после своего визита в Польшу двумя днями ранее, что стало первым визитом индийского лидера в наше государство с момента установления двусторонних отношений в 1992 году.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

После встречи между лидерами двух стран Моди и Зеленский выступили с совместным заявлением. Индийский премьер-министр подчеркнул, что его страна готова приложить усилия для обеспечения "справедливого и крепкого мира в Украине" и соблюдения принципов международного права относительно "уважения к территориальной целостности и суверенитету государств".

"Это заявление контрастирует с предыдущими более общими призывами Моди к миру и дипломатии во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве в июле 2024 года. Украинская сторона подчеркнула, что Совместное коммюнике об основах мира, принятое на мирном саммите в июне 2024 года, может служить руководящей основой для установления условий мирного соглашения, хотя Индия не подписала этот документ, несмотря на свое участие в мирном саммите в июне 2024 года", – отметили аналитики.

В ходе визита Украина и Индия также подписали четыре двусторонних соглашения о сотрудничестве в сельском хозяйстве, экономике, развитии и культуре. Лидеры двух стран также договорились усилить двустороннее оборонное сотрудничество, в частности, в деятельности ВПК. Отмечается, что в ближайшее время должно состояться второе заседание Совместной украинско-индийской рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

"Визит Моди в Украину знаменует значительный поворот во внешней политике Индии по отношению к Украине и может свидетельствовать о попытке Индии занять более сильную проукраинскую позицию, чем раньше, несмотря на исторические тесные отношения Нью-Дели с Москвой", — отметили в Институте изучения войны.

Напомним, премьер-министр Индии Моди откровенно ответил, что сказал Путину о войне России против Украины. Моди утверждает, что Индия не является нейтральной.

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