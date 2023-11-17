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Во временно оккупированной Каховке враг совершил рейд, чтобы увеличить паспортизацию местных жителей

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Во временно оккупированной Каховке враг совершил рейд, чтобы увеличить паспортизацию местных жителей

Также у местных жителей брали отпечатки пальцев / Фото: pixabay.com

На временно оккупированных территориях идет принудительная паспортизация региона.

Уже почти два года враг оккупировал ряд регионов юга и выдает там свои паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Но люди не спешат их получать, несмотря на заявления россиян о 99% поддержки. При этом, что россияне создают такие условия, когда жизнь без красной макулатуры не возможна.

Но даже в такой ситуации враг вынужден прибегать к тому, чтобы увеличить показатели паспортизации. Так, на этот раз россияне провели рейд в Каховке, в ходе которого совершали обход домов с целью сбора заявок на получение паспорта.

При этом у жителей принимали отпечатки пальцев. А мужчинам выдавали повестки для "уточнения данных" к фейковым военкоматам.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях привлекают детей к сотрудничеству с армией страны-агрессоры.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.

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Дата публикации
Просмотры
34
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