Во временно оккупированной Каховке враг совершил рейд, чтобы увеличить паспортизацию местных жителей

На временно оккупированных территориях идет принудительная паспортизация региона.
Уже почти два года враг оккупировал ряд регионов юга и выдает там свои паспорта.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Но люди не спешат их получать, несмотря на заявления россиян о 99% поддержки. При этом, что россияне создают такие условия, когда жизнь без красной макулатуры не возможна.
Но даже в такой ситуации враг вынужден прибегать к тому, чтобы увеличить показатели паспортизации. Так, на этот раз россияне провели рейд в Каховке, в ходе которого совершали обход домов с целью сбора заявок на получение паспорта.
При этом у жителей принимали отпечатки пальцев. А мужчинам выдавали повестки для "уточнения данных" к фейковым военкоматам.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях привлекают детей к сотрудничеству с армией страны-агрессоры.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.
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