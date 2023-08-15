Во временно оккупированной Луганской области враг готовится к новой волне мобилизации

Так, еще в прошлом году враг образовал «военнокоматы», которые сформировали списки жителей ТОТ Луганской области с целью постановки на военный учет призывников, представляющих в основном молодой слой населения региона.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Теперь представители фейковых военкоматов разработали так называемый план, согласно которому совершают обход по проведению сверок имеющихся призывников на подконтрольных оккупантам «предприятий» и других «учреждениях».

Таким образом, оккупационные войска проводят подготовительные действия по проведению осеннего призыва на «военную службу» жителей ТОТ востока Украины.

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Заметим, россияне в очередной раз демонстративно нарушают 51 статью Женевской Конвенции, в которой указано, что оккупационные власти не имеют права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных силах или других силовых структурах.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированной части Луганской области в Сватовском районе захватчики повесили гражданского человека за четкую проукраинскую позицию.

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