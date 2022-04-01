Во время ликвидации последствий войны в Украине будет действовать режим чрезвычайного положения – Шмыгаль

Выход из военного и чрезвычайного положения может происходить поэтапно.
Во время ликвидации последствий войны в Украине будет действовать чрезвычайное положение, а решение об отмене военного положения и режима ЧС будут приниматься президентом и правительством.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.
"Как только военная ситуация будет разрешать, то руководство государства будет принимать решение об отмене военного положения. После военного положения останется действовать чрезвычайное положение по всему государству", — рассказал глава правительства.
Он также рассказал, что сейчас продолжаются переговоры с партнерами о предстоящем восстановлении Украины.
"Конечно, мы сегодня ведем переговоры с нашими партнерами, потому что у нас будет много работы по восстановлению нашей страны, мы будем много строить, много восстанавливать... Во время ликвидации последствий будет действовать режим чрезвычайного положения. Президент и правительство будут принимать решение, когда будем выходить из этих состояний поэтапно", – объяснил Шмыгаль.
Напомним, ранее премьер-министр Украины рассказал, что на сегодняшний день во всем мире создается очень много фондов по поддержке государства и его восстановлению после войны. Так, над большой программой активно работает большое количество людей.
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