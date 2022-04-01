Во время ликвидации последствий войны в Украине будет действовать режим чрезвычайного положения – Шмыгаль

Во время ликвидации последствий войны в Украине будет действовать режим чрезвычайного положения – Шмыгаль

Выход из военного и чрезвычайного положения может происходить поэтапно.

Во время ликвидации последствий войны в Украине будет действовать чрезвычайное положение, а решение об отмене военного положения и режима ЧС будут приниматься президентом и правительством.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"Как только военная ситуация будет разрешать, то руководство государства будет принимать решение об отмене военного положения. После военного положения останется действовать чрезвычайное положение по всему государству", — рассказал глава правительства.

Он также рассказал, что сейчас продолжаются переговоры с партнерами о предстоящем восстановлении Украины.

"Конечно, мы сегодня ведем переговоры с нашими партнерами, потому что у нас будет много работы по восстановлению нашей страны, мы будем много строить, много восстанавливать... Во время ликвидации последствий будет действовать режим чрезвычайного положения. Президент и правительство будут принимать решение, когда будем выходить из этих состояний поэтапно", – объяснил Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр Украины рассказал, что на сегодняшний день во всем мире создается очень много фондов по поддержке государства и его восстановлению после войны. Так, над большой программой активно работает большое количество людей.

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