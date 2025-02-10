Во время Мюнхенской конференции ожидаются кулуарные переговоры по Украине – глава MSC

Он также отметил, что выступления с конкретным мирным планом пока не ожидается, но сама конференция может помочь сформировать его контуры.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет на этой неделе. Основное внимание мероприятия будет уделено войне России против Украины и возможным путям ее завершения.

Как сообщает Barron's, на конференции состоятся встречи с ключевыми союзниками Киева, однако переговоры будут проходить в кулуарах.

"Мы надеемся, что Мюнхен будет использован — и у нас есть признаки того, что так и будет — для достижения прогресса в деле установления мира в Украине", – заявил глава MSC Кристоф Хойсген на пресс-конференции в Берлине.

Он также отметил, что выступления с конкретным мирным планом пока не ожидается, но сама конференция может помочь сформировать его контуры.

"Мы предполагаем, что переговоры состоятся в кулуарах. Я оставлю открытым вопрос, будет ли объявлен план на конференции. Я уверен, что конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана", – подчеркнул он.

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На мероприятии также присутствуют представители новой администрации президента США Дональда Трампа, среди которых вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по войне между Украиной и Россией Кит Келлог.

Встреча в Мюнхене состоится в канун третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Это может стать одной из первых возможностей для украинских и американских чиновников напрямую обсудить вопросы войны после возвращения Трампа в Белый дом.

"Я надеюсь, что в Мюнхене мы добьемся прогресса… тот факт, что ответственный за это человек, Келлог, приедет, является для меня показателем этого", – добавил Хойсген.

В то же время, представителей официальных российских властей на конференции не будет.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе.