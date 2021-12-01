Во время обысков у Кивы нашли много денег, слитки золота и картину, на которой он – в образе Муссолини

Во время обысков у Кивы нашли много денег, слитки золота и картину, на которой он – в образе Муссолини

На одной из картин нардеп Илья Кива изображён в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Во время обыска в доме одиозного нардепа от партии "Оппозиционная платформа — При жизни" Ильи Кивы в его незадекларированном доме в Козине возле Киева обнаружили большое количество наличных денег, слитки золота и картины главы подсанкционного издания "Страна.ua" Светланы Крюковой.

Об этом идет речь в материале Bihus.Info.

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Незадекларированный "кэш" Ильи Кивы

Как свидетельствуют фотографии, которые редакция Bihus.Info получила из собственных источников в правоохранительных органах, во время обыска в Илье Кивы обналичили как в гривнах, так и в иностранной валюте. Во время обыска у нардепа было обнаружено более 1,1 млн грн и 500 тыс. долларов США (примерно 13,5 млн грн), а также более 300 тыс. грн – в автомобиле.

Слитки золота

Кроме денег, правоохранители обнаружили золотые слитки, весом от 1 до 100 грамм. Общая стоимость золота на одной этой фотографии составляет не менее 1 млн. грн. В то же время в декларации Кива не указал наличие какого-либо золота.

Картины Светланы Крюковой

Также в доме нашли несколько картин, которые на своих страницах в соцсетях продает руководительница подсанкционного издания "Страна.ua" Светлана Крюкова. Одну из этих картин, где Кива – в образе фашистского диктатора Бенито Муссолини, Крюкова подарила нардепу на его день рождения в 2020 году. На другой картине Кива изображен в компании своих коллег по партии — Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука — в образах героев советского фильма "Кавказская пленница".

Напомним, у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводились обыски. Как пояснили в ДБР, с обысками к народному депутату пришли из-за стрельбы из автомата. В день смерти Степана Бандеры Кива записал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения", после чего сзади загорается салют, а сам нардеп стреляет вверх из автоматического оружия.

ТСН.ua рассказывал о восьми самых громких скандалах и курьезах, в которые попадал нардеп за время работы ВР 9-го созыва.

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