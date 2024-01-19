Во время президентской кампании Путин будет усиливать агрессивные действия против Украины – спикер ЕС

В Евросоюзе также отреагировали на заявления со стороны РФ о готовности к мирным переговорам: там указали, что к словам российского руководства нет никакого доверия, потому что они прямо противоречат действиям власти.

Решения и действия президента России Владимира Путина свидетельствуют, что он намерен продолжать войну против Украины. Во время предвыборной кампании диктатор будет усиливать агрессивные действия против Украины.

Такое мнение высказал представитель Евросоюза Питер Стано на брифинге 19 января, сообщает "Укринформ".

Стано сказал, что решения и действия Путина четко свидетельствуют, что "он намерен продолжать преступную агрессию против Украины". Пока не было никаких реальных признаков мирных усилий с российской стороны, "так что Путин не стремится к миру".

"Во время своей президентской кампании до выборов этой весной, результаты которых, я думаю, уже известны, он (Путин – ред.) будет усиливать агрессивные действия против Украины. Он продемонстрировал это в течение рождественских и новогодних праздников, а также во время нынешней эскалации, применяя оружие, ракеты, дроны, поражающие все больше инфраструктурных и других гражданских объектов", – подчеркнул представитель ЕС.

Он сказал, что Евросоюз и все международное сообщество должны дальше поддерживать Украину, а также отметил большое значение встречи советников по безопасности по украинской формуле мира в Давосе. По словам Стано, такие усилия возвращают внимание международного сообщества к развязанной Россией войне. Это очень важно, ведь российская агрессия направлена не только против Украины, но и всей системы международного права и Хартии ООН.

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Спикер ЕС подчеркнул, что любые мирные инициативы должны уважать базовые принципы международного права, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Стано также прокомментировал заявления россиян о готовности к переговорам, сказав, что к словам руководства РФ нет доверия, потому что они прямо противоречат действиям власти: "Мы видели, что все эти декларации не сопровождаются никакими действиями".

К слову, по мнению офицера "Легиона Свобода России" Леонида Полякова, до президентских выборов Путина российские войска постараются захватить Купянск и Авдеевку, где расположены важные транспортные узлы.

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