Во время ракетной атаки в Киеве побывал директор ЦРУ, который встретился с Зеленским – WP

Бернс подтвердил поддержку США для Украины в тот день, когда российские ракеты атаковали столицу и другие регионы.

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс побывал 15 ноября в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимного чиновника из США.

Согласно сообщению, в Киеве глава ЦРУ "укрепил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией". По словам американского чиновника, во время российских ракетных атак Бернс находился в безопасности внутри посольства США.

Директор ЦРУ также встретился с представителями украинской разведки. Стороны обсудили предупреждение со стороны США, которое Бернс сделал 14 ноября главе Службы внешней разведки России — "не использовать ядерное оружие" в войне против Украины.

Отметим, что 14 ноября директор ЦРУ в Анкаре встретился с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Напомним, Россия 15 ноября устроила массированный ракетный обстрел по ряду областей Украины. Силы ПВО сбили более 70 из 90 выпущенных российских ракет. Однако были попадания – повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Также повреждены жилые дома и погибли люди. В части регионов исчезало электро-, тепло- и водоснабжение, которые уже возобновляются.

В частности, в Киеве силы ПВО сбили четыре вражеских ракеты, однако было два попадания в жилые дома.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, Россия в тот день устроила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран.

Киев – результаты обстрела: под завалами нашли мертвого человека, половина горожан – без света

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