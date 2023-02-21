Во время визита Байдена в Польшу Варшава поднимет тему передачи Украине самолетов

На переговорах с президентом США Джо Байденом Варшава поднимет тему передачи Украине боевых самолетов.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Польского радио.

"Мы обсуждаем и будем говорить об этом сегодня с президентом США, в частности, во время саммита "Бухарестской девятки". Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", — сказал он.

К слову, после визита в Киев Байден отправился поездом в польский в Перемышль, а затем на автомобиле в Жешув. Программой визита в Польшу предусматриваются переговоры Джо Байдена с Анджеем Дудой, публичное выступление главы Белого дома у Королевского замка в центре Варшавы, а также встреча с лидерами "Бухарестской девятки".

Напомним, 20 февраля Джо Байден прибыл в Украину с необъявленным визитом. В Киеве глава США встретился с Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что визит Байдена чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.

В частности, Байден заверил своего украинского коллегу в полной поддержке и анонсировал новую военную помощь Украине. Также глава Белого дома анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов.

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