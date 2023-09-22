Во время визита Зеленского в Америку США передали Украине культурные ценности, похищенные россиянами

В ходе рабочего визита в США президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии возвращения культурных ценностей, похищенных российскими захватчиками с временно оккупированных территорий Украины.

В присутствии главы государства министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и госпожа посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова подписали соответствующий сертификат передачи украинских артефактов, конфискованных правоохранительными органами США.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Президент поблагодарил всех причастных за их работу, которая также направлена на поддержку Украины.

«Ведь каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно», – подчеркнул он.

Со своей стороны, Оксана Маркарова отметила, что россияне постоянно пытаются украсть историю Украины, ее национальную идентичность, наши артефакты.

"Мы не позволим им этого сделать", — акцентировала она.

В июне 2022 года Таможенно-пограничная служба США задержала предмет старины, который после соответствующего исследования оказался европейским железным топором XVII в. с молотом на задней части. Топор был незаконно вывезен из Украины на территорию Соединенных Штатов Америки.

Также в июне прошлого года были изъяты артефакты, незаконно ввезенные в США из России. В частности, три железных топора XVII в., три кирки XVII в., два железных скифских меча-акинака VI в. до н. э., а также один железный наконечник копья ориентировочно 500-1200 г. до н. е.

Эти артефакты были конфискованы для передачи Посольству Украины в Соединенных Штатах в административном порядке.

Напомним, ранее Байден рассказал, когда в Украину прибудут первые танки Abram и анонсировал новый пакет помощи.

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Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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