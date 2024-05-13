Во время войны на помощь местным общинам приходит общественный сектор и социально ответственный бизнес. Видео

Расчистка рек и источников, благоустройство придомовых территорий, сохранение исторического наследия, обустройство инклюзивных площадок, освещение, озеленение – в Винницкой области объявили конкурс по благоустройству "Твори Добро".

Об этом сообщила в своем телеграмм-канале народный депутат Украины Лариса Билозир.

"Твори Добро! Рабочая суббота с единомышленниками в Винницкой области. Более 3 млн грн в рамках конкурса «Твори Добро» предоставим инициативным гражданам и общинам для улучшения жизненного пространства в их общинах. Это наш новый, классный проект для людей, который открывает возможности для улучшение жизненной среды для жителей общин Винницкой области.

Приятно было лично приобщиться к важной инициативе вместе с активом общественной организации «Мы – Винничане» и партнером проекта «Твори Добро» Благотворительным Фондом "МХП-Громади".

В этом масштабном проекте могут участвовать как органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, так и общественные организации и жители Винницкой области, объединенные в инициативные группы", — сообщила парламентарий.

Справка: Конкурс объявило общественное объединение "Мы — Винничане", при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громади", народных депутатов Ларисы Билозир, Николая Кучера, Геннадия Вацака и участников и партнеров объединения: Александра Домбровского, Сергея Кудлаенко, председателя благотворительного фонда "Украинский Альянс" Николая Филонова.

"Наши приоритеты неизменны – максимальная помощь фронту и ВСУ. Но мы продолжаем оказывать поддержку и помощь семьям военных, педагогам, медикам, школьникам, учебным заведениям и развивать наши общины. Становимся рядом там, где не хватает собственных средств и ресурсов у местного самоуправления", — отметили организаторы конкурса по поддержке местных общин.

Идея конкурса следующая: он должен способствовать решению конкретных местных проблем посредством поддержки местных инициатив финансово. Как отметил во время презентации, председатель ОО "Мы — Винничане" Валерий Коровий, само название конкурса определяет его цель: объединить людей, стремящихся творить добро, которые думают о будущем.

По словам Валерия Коровия, подаваемые на рассмотрение проекты должны реализоваться в 2024 году, ОО "Мы — Винничане" готовы профинансировать до 100 тысяч гривен в каждом проекте, которые конкурсная комиссия, определит, как победителей. Также он назвал важное условие, при котором конкурсная комиссия будет рассматривать предложения: это софинансирование.

Условия софинансирования проектов:

▪️Инициативные группы жителей – не менее 5% от стоимости проекта;

▪️Общественные организации – не менее 10%;

▪️Коммунальные учреждения и учреждения – не менее 25%.

▪️Бюджет конкурса – более 3 миллионов гривен.

Прием конкурсных заявок: с 15 апреля по 15 июня 2024 (срок продлен).

Результаты конкурса будут оглашены до 25 июня 2024 года.

Направления проектов:

▪️Внешнее благоустройство улиц, площадей, набережных, жилых кварталов, мест отдыха.

▪️Упорядочение колодцев общего пользования, освещения, озеленения, обводнения и т.д.

▪️Сохранение историко-культурного и духовного наследия.

▪️Развитие спортивной и туристической инфраструктуры населенных пунктов.

▪️Меры экологической направленности. И другие.

Призвал жителей Винницы не ждать и также присоединяться к конкурсным заявкам глава ячейки «Винничане» в областном центре, народный депутат VIII созыва Сергей Кудлаенко:

«Хочу поблагодарить тех жителей Винницы, которые пришли на это мероприятие. Хочу особо отметить, что есть неотложная проблема развивать отдаленные от центра микрорайоны города. На днях мы встретились с представителями квартальных комитетов, молодежью. Мы решили, что принимаем участие в конкурсе. И хочу отметить: мы не должны ждать того, что кто-то должен что-то нам дать, или что-то сделать для нас. Мы должны сами определиться, организовать, сделать и показать готовый результат. Поэтому, винничане, присоединяйтесь к конкурсу, подавайте проекты и делайте наш город лучше».

"Наши проекты — это не только о приближении Победы, но и об восстановлении Украины. Опыт Винницкой области пригодится всем регионам Украины, которые пострадали от российских оккупантов", — подчеркнул соорганизатор социального проекта Николай Филонов.