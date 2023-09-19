Во время войны не может быть "бизнеса как обычно" — Бербок

Во время полномасштабной агрессии России против Украины и постоянных нападок Москвы на устав ООН организация не может продолжать работать, как в мирные времена.

Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Tagesschau.

Немецкая министерша призвала мировое сообщество к решительному сигналу российскому президенту-диктатору Владимиру Путину.

"Особенно в эти времена, когда российский президент атакует не только европейский мирный порядок, но и устав Организации Объединенных Наций, у Организации Объединенных Наций также не может быть бизнеса как всегда", — подчеркнула она.

Министр добавила, что, несмотря на все кризисы в мире, устав ООН нужно не только продвигать, но и отстаивать вместе.

Как сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский высказался об участии главы МИД России Сергея Лаврова в Совбезе ООН. Президент отметил, что вопрос об участии россиян в Совбезе ООН следует задавать всем членам Организации.

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