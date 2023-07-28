Во время войны отдыхал на Мальдивах: суд избрал меру пресечения для нардепа Аристова

Юрий Аристов должен носить электронный браслет, сдать документы и прибывать по вызову по требованию судьи и прокурора.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Юрию Аристову.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Аристов подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.

Напомним, что 27 июля по материалам расследования ГБР и СБУ генеральный прокурор сообщил нардепу о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Работники ГБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, целях командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину.

Это было сделано для организации отдыха нардепа с семьей в одной из фешенебельных гостиниц в Мальдивской Республике. ГБР расследует законность этого визита народного депутата на Мальдивы во время войны. Следователи Бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на курортном отдыхе, несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу.

Установлено, что в середине июля 2023 депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши на Мальдивах. С женщиной и детьми он до 22 июля отдыхал в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Следствие подтвердило, что в период с 5 июня по 22 июля 2023 года депутат находился за пределами Украины. Депутат, согласно документам, выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества нашего государства с правительством Литовской Республики.

10 июля 2023 года, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были, вероятно, внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 25 июля Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Нардепа заметили на Мальдивах во время войны! Скандал получил продолжение!"