Во время встречи Зеленского и Стармера подписано важное соглашение между Украиной и Великобританией: что известно

Украина и Великобритания подписали новый заем на £2,6 млрд для усиления оборонных возможностей Украины.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Подписание состоялось в рамках встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Кира Стармера в Лондоне.

Соглашение между Министерством финансов Украины и Казначейством Великобритании предусматривает предоставление кредита на 30 лет для финансирования закупки оборонных материалов для Украины.

Эта финансовая помощь станет важным шагом по поддержке украинской армии и укреплению ее обороноспособности перед российской агрессией.

Зеленский и Стармер подписали соглашение: Британия предоставит Украине £2,6 млрд на оборону

Напомним, Великобритания готова "поставить сапоги на землю и самолеты в воздухе", чтобы поддержать соглашение о сотрудничестве Украины с союзниками.

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