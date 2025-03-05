Во время выступления Трампа демократы устроили протест и поддержали Украину (фото)

У демократів были сине-желтые элементы одежды, например галстуки и шарфы, символизирующие солидарность с Украиной.

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом 4 марта конгрессмены-республиканцы устроили протест. Одного из них даже вывели из зала.

Об этом стало известно из трансляции речи американского лидера, сообщили CNN и The New York Times.

С самого начала выступления Трампа были очевидны признаки протестов демократов в Палате представителей. Так, в знак протеста женщины-члены Демократической партии были одеты в розовое. У демократов также были сине-желтые элементы одежды, например галстуки и шарфы, символизирующие солидарность с Украиной.

В начале выступления президента США конгрессмена-демократа Элла Грина вывели из зала. Все потому, что Грин встал во время выступления, поднял в воздух свою трость и начал кричать.

На протяжении речи Трампа некоторые демократы держали плакаты и таблички с разными надписями. Представительница Мичигана Рашида Телиб принесла в зал небольшую доску, чтобы в режиме реального времени реагировать на комментарии президента США.

Протест конгрессменов-демократов во время выступления президента США Дональда Трампа / Фото: Associated Press

Протест конгрессменов-демократов во время выступления президента США Дональда Трампа / Фото: Associated Press

Протест конгрессменов-демократов во время выступления президента США Дональда Трампа / Фото: Associated Press

Напомним, во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что получил важное письмо от президента Украины Владимира Зеленского о том, что государство готово сесть за стол переговоров, чтобы приблизить продолжительный мир.