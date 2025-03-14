Военная миссия в Украине: Бельгия сделала заявление

Отношение Бельгии к потенциальной военной миссии в Украине "положительное". Впрочем, "осторожное".

Об этом заявил посол Бельгии в Украине Люк Якобс в интервью " Укринформу ".

По его словам, когда речь идет об отправке в Украину военного контингента, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял СМИ, что Брюссель "смотрит на это с положительной точки зрения, но на этом этапе остается осторожным".

Якобс отмечает, что подобный шаг состоится только в случае выполнения ряда условий. Да, это предполагает "справедливое мирное соглашение, четкий мандат и обстоятельства, позволяющие утверждать, что такое военное присутствие действительно будет служить своей цели".

"Бельгия, безусловно, готова, по заявлению нашего премьера, присоединиться к мирному процессу вместе с европейскими партнерами", — подчеркнул Люк Якобс.

Напомним, Associated Press сообщило, что ЕС может разместить миротворческий контингент в Украине. Этим силам могут позволить наносить удары по оккупационным войскам и по территории РФ в случае нарушения режима перемирия.

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