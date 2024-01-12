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Военная операция США и Великобритании против хуситов в Йемене: что произошло

Военная операция США и Великобритании против хуситов в Йемене: что произошло

На Ближнем Востоке вот-вот начнется новая война / Фото: ТСН.ua

Мониторинговые каналы собрали краткую информацию о самых важных событиях на Ближнем Востоке.

В ночь на 12 января 2024 года стало известно, что удары по Йемену США и Великобритании будут нанесены в ближайшее время.

  • ПВО на американских объектах по всему Ближнему Востоку приведена в полную боевую готовность – Sky News.
  • ОАЭ и Израиль привели вооруженные силы и средства ПВО в боевую готовность.
  • Все военные объекты Саудовской Аравии приведены в боевую готовность.
  • Иран и Сирия заявили о безоговорочной поддержке Йемена.
  • Ирак будет атаковать американские военные базы со всей силой в случае нападения на Йемен.
  • Саудовская Al Arabiya сообщает об интенсивных полетах британско-американских истребителей вблизи воздушного пространства Йемена.
  • Британские и американские истребители вошли в воздушное пространство Йемена — СМИ.
  • Йеменский лидер Ансарулла предупредил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, что если они откроют свое воздушное пространство для американских и британских военных, это означает, что они официально находятся с ними в состоянии войны.
  • Бомбардировщики B2-А вошли в воздушное пространство Йемена.
  • Каспийский флот ВМС Ирана приведен в полную боевую готовность.
  • К атакам на Йемен могут присоединиться еще две-три неизвестные страны — СМИ со ссылкой на американские источники.

Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.

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