Военная операция США и Великобритании против хуситов в Йемене: что произошло

Мониторинговые каналы собрали краткую информацию о самых важных событиях на Ближнем Востоке.

В ночь на 12 января 2024 года стало известно, что удары по Йемену США и Великобритании будут нанесены в ближайшее время.

ПВО на американских объектах по всему Ближнему Востоку приведена в полную боевую готовность – Sky News.

ОАЭ и Израиль привели вооруженные силы и средства ПВО в боевую готовность.

Все военные объекты Саудовской Аравии приведены в боевую готовность.

Иран и Сирия заявили о безоговорочной поддержке Йемена.

Ирак будет атаковать американские военные базы со всей силой в случае нападения на Йемен.

Саудовская Al Arabiya сообщает об интенсивных полетах британско-американских истребителей вблизи воздушного пространства Йемена.

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Британские и американские истребители вошли в воздушное пространство Йемена — СМИ.

Йеменский лидер Ансарулла предупредил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, что если они откроют свое воздушное пространство для американских и британских военных, это означает, что они официально находятся с ними в состоянии войны.

Бомбардировщики B2-А вошли в воздушное пространство Йемена.

Каспийский флот ВМС Ирана приведен в полную боевую готовность.

К атакам на Йемен могут присоединиться еще две-три неизвестные страны — СМИ со ссылкой на американские источники.

Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.

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