Военная операция США и Великобритании против хуситов в Йемене: что произошло

Мониторинговые каналы собрали краткую информацию о самых важных событиях на Ближнем Востоке.
В ночь на 12 января 2024 года стало известно, что удары по Йемену США и Великобритании будут нанесены в ближайшее время.
- ПВО на американских объектах по всему Ближнему Востоку приведена в полную боевую готовность – Sky News.
- ОАЭ и Израиль привели вооруженные силы и средства ПВО в боевую готовность.
- Все военные объекты Саудовской Аравии приведены в боевую готовность.
- Иран и Сирия заявили о безоговорочной поддержке Йемена.
- Ирак будет атаковать американские военные базы со всей силой в случае нападения на Йемен.
- Саудовская Al Arabiya сообщает об интенсивных полетах британско-американских истребителей вблизи воздушного пространства Йемена.
- Британские и американские истребители вошли в воздушное пространство Йемена — СМИ.
- Йеменский лидер Ансарулла предупредил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, что если они откроют свое воздушное пространство для американских и британских военных, это означает, что они официально находятся с ними в состоянии войны.
- Бомбардировщики B2-А вошли в воздушное пространство Йемена.
- Каспийский флот ВМС Ирана приведен в полную боевую готовность.
- К атакам на Йемен могут присоединиться еще две-три неизвестные страны — СМИ со ссылкой на американские источники.
Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.
Читайте также:
- К коалиции США против пиратства Хуситов в Красном море присоединились уже более 20 стран
- Йеменские хуситы усилили атаки в Красном море и нанесли ракетный удар по танкеру – ВМС США
- Американский эсминец и коммерческие корабли атаковали в Красном море: детали