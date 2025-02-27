Военная поддержка и финансирование: что еще предстоит обсудить в соглашении США и Украины

Подписание соглашения станет дипломатической победой Киева, ведь раньше были опасения, что Трамп может поначалу встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

США и Украина выразили готовность подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, однако наиболее спорные моменты еще предстоит обсудить.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ключевыми вопросами остается военная поддержка США для Украины и финансирование соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех соглашения зависит от его более широких переговоров с президентом США Дональдом Трампом и от позиции последнего по помощи Украине. При этом финансовые выгоды соглашения пока не определены.

Текст документа, с которым ознакомился WSJ, предусматривает создание совместного украинско-американского фонда, но детали финансирования будут согласованы позже.

Соглашение не содержит четких гарантий безопасности для Украины. В одном из пунктов лишь отмечено, что США "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления крепкого мира", — пишет WSJ.

Со своей стороны Трамп похвалил финансовые преимущества соглашения, но не уточнил, что оно будет означать для будущего границ Украины.

"Я не собираюсь давать гарантии безопасности", — сказал Трамп, добавив, что европейцы разместят войска в Украине, "но мы сделаем так, чтобы все прошло хорошо".

Как отмечает Гайди Кребо-Редикер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, крупные месторождения титана, графита и урана находятся на подконтрольной Украине территории, но часть ископаемых придется добывать на спорных или оккупированных землях.

"Если эти месторождения будут разрабатываться, США также придется беспокоиться об охране безопасности Украины. Военная поддержка должна стать следующим шагом в переговорах", – подчеркнула она.

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что в новом доработанном соглашении с США об украинских редкоземельных минералах все же будет речь о гарантиях безопасности для Киева.

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