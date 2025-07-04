Военная помощь от США: о чем договорились Трамп и Зеленский

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля, президент США Дональд Трамп пообещал помочь Киеву с противовоздушной обороной из-за эскалации российских атак.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на украинского чиновника и источник, знакомый с этим разговором.

По информации двух собеседников издания, главной темой 40-минутного разговора Трампа и Зеленского было обсуждение потребности Украины в противовоздушной обороне.

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Один источник сообщил, что Трамп был осведомлен о недавней эскалации конфликта со стороны России, включая авиаудары по украинским городам и на линии фронта.

«Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной, и что он проверит, [какая помощь] была приостановлена, если вообще что-то было», — сказал источник.

Украинский чиновник заявил, что Трамп и Зеленский договорились, что команды из США и Украины вскоре встретятся для обсуждения вопросов противовоздушной обороны и поставки другого вооружения.

Белый дом не ответил на запрос издания о комментарии.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Гааге заявил о готовности рассмотреть вопрос поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Однако вместо этого появилась информация, что США приостанавливают поставки Украине определенных видов вооружения из-за беспокойства относительно собственных запасов.

Накануне, 3 июля, президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают предоставлять оружие Украине.