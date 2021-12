Военная помощь: Украина предоставила Пентагону список вооружений, которые до этого США нам не поставляли

В настоящее время Вашингтон обдумывает просьбы Киева о предоставлении вооружения, а также ряд других вариантов политики сдерживания России, в том числе экономические санкции.

Министр обороны Алексей Резников во время своего визита в Вашингтон в ноябре обратился к США с просьбой предоставить как можно скорее Украине вооружение, которое до этого Америка нашему государству никогда не направляла.

Как сообщает Foreign Policy, Киев также попросил часть американской военной техники, которая предназначалась Афганистану до захвата там власти "талибами", включая советские вертолеты Ми-17, находящиеся на техобслуживании в Украине.

Отмечается, что "список, подробно представленный Резниковым своему американскому коллеге Ллойду Остину, включает поддержку воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы — потенциальный щит от разрушительных бомбардировок, которые, вероятно, сопровождают любое наступление российских механизированных войск".

Издание Foreign Policy также пишет, что Пентагон отказался предоставить детали запроса Украины о дополнительной военной помощи. "Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, чтобы оценить конкретные потребности Вооруженных сил Украины", – сказал подполковник Антон Семельрот.

Стоит отметить, что ранее представительница Белого дома Джен Псаки на брифинге заявляла, что США поддерживают тесный контакт с украинским руководством относительно возможности предоставления дополнительного вооружения, но окончательного решения по этому вопросу нет.

Напомним, ранее украинская разведка заявила, что РФ готовит нападение на Украину на начало 2022-го. О подготовке нового вторжения сообщают и международные партнеры и иностранные СМИ.

В то же время агентство Associated Press со ссылкой на источник и издание The Washington Post сообщали, что американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину уже в начале 2022 года на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих. В документе американской разведки, полученном The Washington Post, включающем спутниковые фотографии, видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также вновь прибывшие на место дислокации танки и артиллерия.

