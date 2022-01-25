"Военная помощь Украине не будет прекращаться": Резников рассказал, как страны реагируют на агрессию РФ

Глава Минобороны Украины каждый день общается со своими коллегами из разных стран.
Третий самолет с вооружением, которое США предоставляют Украине в рамках военной помощи, прибудет в Киев сегодня, 25 января. Также страны-партнеры готовы в любое время поставить Украине необходимое оружие.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Верховной Раде, пишет УНН.
По его словам, ситуация об угрозе вероятного вторжения РФ на территорию Украины "имеет свой позитив", поскольку таким образом на каждой политической площадке говорят о необходимости реакции мира на угрозы России и, в частности, о введении санкций на всех уровнях против государства-агрессора.
"Наконец-то на каждой площадке мы говорим о том, что мир давно должен был бы отреагировать санкциями, остановкой строительства "Северного потока-2". Наконец-то мир должен дать нам возможность развивать вооруженные силы и защищаться", — сказал Резников.
Глава Минобороны указал, что каждый день общается со своими коллегами из разных стран, которые уточняют, в чем нуждается Украина и готовят эту помощь. Он заверил, что военная помощь от стран-партнеров не будет прекращаться и государства готовы в любой момент поставить Украине необходимое оружие.
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