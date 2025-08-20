- Дата публикации
Военная помощь за 24 часа: Мелони предлагает итальянскую модель гарантий безопасности для Украины
Итальянская премьер-министр Джорджа Мелони предлагает союзникам принять механизм, по которому в случае нового нападения России военная помощь Украине будет предоставлена в течение 24 часов.
Европейские лидеры обсуждают план предоставления гарантий безопасности Украины, который обяжет союзников принимать решение о военной помощи в течение 24 часов в случае нового нападения России.
Об этом пишет Bloomberg.
Это предложение, похожее на механизм коллективной обороны НАТО, но без реального членства в альянсе, активно продвигается премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Ее план признает, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается, но предлагает механизм скорой помощи как лучшую альтернативу.
Хотя этот вариант, который называют "НАТО-лайт", не является полноценным эквивалентом статьи 5, он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, оперативно координировать свои действия в случае нападения. Среди возможных опций – оказание скорой и постоянной военной помощи, экономической поддержки, усиление украинской армии и введение новых санкций против России.
Идея Мэлони получила поддержку после того, как президент Дональд Трамп согласился поддержать гарантии безопасности для Украины, хотя и исключил отправку американских военных.
Ранее Джорджа Мелони, которая позиционирует себя как «строительство мостов» между США и Европой, уже заявляла, что гарантии безопасности без членства в НАТО являются более надежным решением, чем размещение войск на украинской земле.
Напомним, на Западе обсуждают четыре возможных сценария предоставления Украине гарантий безопасности. Но, кажется, Запад отказался от идеи отправить в Украину десятки тысяч своих солдат.