Военная угроза со стороны России: чего Украине ждать после визита госсекретаря США в Киев

Военная угроза со стороны России: чего Украине ждать после визита госсекретаря США в Киев

Блинкен в очередной раз подчеркнул, что Россию ждут "серьезные последствия" в случае вторжения в Украину.

В Киев сегодня, 19 января, внезапно приехал госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Подробнее о его визите в Украину и дальнейших планах – в ТСН.16.45.

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Еще на прошлой неделе в расписании американского госсекретаря этой поездки не было. В Киеве Энтони Блинкен также встретился с сотрудниками посольства, чтобы обсудить сценарий действий, если Россия уйдет в новое наступление.

"Мы четко дали понять, что предпочитаем дипломатическое решение конфликта и деэскалации ситуации. В то же время мы четко объяснили Москве, что если она решит все же наращивать агрессию против Украины, последствия для нее будут очень серьезными — и не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны европейских государств", — Блинкен.

Ссылаясь на источники в администрации Байдена, CNN написало, что Белый дом рассматривает возможность поставки в Украину большого количества оружия для сопротивления российской оккупации. Это, по словам источников, свидетельствует о пессимизме американских чиновников после переговоров с россиянами.

"Мы знаем, что у России существуют планы, как очень быстро еще больше приумножить войска на границе с Украиной. И это дает Путину возможность очень быстро принять и реализовать дальнейшие агрессивные действия против Украины", — сказал Блинкен.

Что обсудили Блинкен и Зеленский на сегодняшней встрече

Уже завтра у Блинкена — переговоры в Берлине с германской коллегой Анналеной Бербок, только что вернувшейся из Москвы. В Европе, утверждает со ссылкой на чиновников издание Financial Times, все еще нет единства относительно того, какие именно действия России против Украины должны привести к масштабным санкциям. Кибератака на украинское правительство на прошлой неделе продемонстрировала, что европейцы не могут договориться, что именно должна сделать Россия, чтобы спровоцировать их на введение согласованного пакета мер.

"И для нас, и для России, для безопасности всего континента нужен диалог. Мы, европейцы, должны изложить свои требования и сделать так, чтобы их уважали", — убеждает президент Франции Эмануэль Макрон.

К мирным переговорам с Россией сегодня попытался присоединиться президент Турции Эрдоган: он в ближайшие недели планирует посетить Киев и уже в третий раз с осени предложил использовать Турцию как новую площадку для поиска дипломатического решения.

"Мы видим опасность того, что Украина будет интегрирована в НАТО даже без формального обретения членства. Это прямо угрожает интересам национальной безопасности России", — заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

Утром в пятницу, 21 января, у американского госсекретаря Блинкена в Женеве состоится встреча с министром иностранных дел России. Как прокомментировали в Кремле, в министерстве не знают дневной порядок.

Напомним, в Киев с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Во время переговоров с Владимиром Зеленским он заверил, что США будут придерживаться принципа "Ничего об Украине без Украины".

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