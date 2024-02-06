Военно-политическая "перезагрузка" Украины: Кулеба объяснил, изменятся ли отношения с Западом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ожидаемая в Украине в ближайшее время военно-политическая "перезагрузка" не повлияет на отношения Киева с западными партнерами.

Об этом министр сказал на совместном брифинге в Киеве вместе со своим португальским коллегой, цитирует Reuters.

"Я не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами", — отметил он.

Кулеба отметил, что президент Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить руководителя армии, если считает нужным. Какие-либо потрясения не будут признаком раскола в военных усилиях Украины, добавил он.

"У нас могут быть дискуссии о тактике внутри команды, но все мы объединены вокруг нашей стратегической цели – разгрома России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели нет никаких дискуссий", — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Зеленский анонсировал "шаги перезагрузки" – о чем идет речь.

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