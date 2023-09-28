"Военное чудо": Кулеба рассказал, как контрнаступление ВСУ оценивают в США

Во время встречи украинской делегации с американцами последние не критиковали скорость контрнаступления Сил обороны.

Во время переговоров в США там не звучала критика скорости контрнаступления ВСУ. Американские военные понимают: достижение украинских бойцов – настоящее военное чудо.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Кулебы, американские военные не на основе комментариев в соцсетях и газетах оценивают эффективность украинского контрнаступления, а исходя из реалий поля боя.

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"Они понимают: то, чего удалось достичь украинским Силам обороны и на юге, и на востоке – это настоящее военное чудо, если учитывать все обстоятельства – минные поля и доминирование России в небе. Поэтому критика скорости контрнаступления не звучала", – отметил министр.

Помощь от США для ВСУ

Он добавил, что в США состоялась очень предметная дискуссия о методах решения проблем, с которыми сталкиваются украинские военные, чтобы они могли еще эффективнее двигаться вперед.

"Военные более профессионально это прокомментируют, но больше всего мне в военной части в США понравилось очень стратегическое ориентирование со стороны американцев на помощь Украине в построении таких Сил обороны, которые не только могут победить в войне, но и предотвратить новые агрессии. Это настоящая стратегическая инвестиция в глобальную безопасность", – рассказал Кулеба.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отдал приказ остановить контрнаступление ВСУ до начала октября. По оценкам экспертов, в результате этого российские войска понесут еще большие потери.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин приказал остановить наступление ВСУ до октября! | Свитан

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