Военное положение и мобилизацию снова продлят: когда и до каких пор

Верховная Рада Украины готовится 21 октября в очередной раз продлить срок действия военного положения и мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«В следующий вторник (21 октября) Рада уже 17-й раз продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. То есть с 05 ноября до соответственно февраля 2026-го», — говорится в заявлении политика.

20 октября в парламент поступят соответствующие законы на утверждение указов президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно процедуре, упомянутые вопросы сначала должны рассмотреть в комитете Рады, после чего их вынесут на голосование в сессионном зале. Для одобрительного решения необходимы голоса 226+ депутатов. После этого законы о продлении военного положения и мобилизации должен подписать президент.

Напомним, в предыдущий раз Рада 15 июля одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — с 7 августа до 5 ноября 2025 года.

Впоследствии продление военного положения и мобилизации одобрил Зеленский.