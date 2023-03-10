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Военное преступление: в ЕС решительно осудили российскую атаку по гражданским и инфраструктуре 9 марта

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Военное преступление: в ЕС решительно осудили российскую атаку по гражданским и инфраструктуре 9 марта

Фото: Zelenskiy/Official

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила ракетные удары РФ по гражданским объектам Украины, состоявшимся в ночь на 9 марта 2023 года.

Об этом глава Еврокомиссии написала в сервисе микроблогов Twitter.

"Целенаправленные удары России по гражданскому населению и энергосистеме являются военным преступлением. Это укрепляет нашу общую решимость продолжать продвижение реформ в Украине на ее европейском пути", — говорится в сообщении.

Напомним, что РФ в ночь на 9 марта в очередной раз обстреляла Украину разными типами ракет и беспилотниками-камикадзе. Всего враг выпустил 81 ракету и 8 БПЛА. Силы ПВО смогли сбить 34 ракеты и 4 дрона.

Оккупант нанес удары по ряду областей, попав как в объекты критической инфраструктуры, так и в жилище гражданских людей. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. В разных уголках Украины возникли проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением.

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Дата публикации
Просмотры
14
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