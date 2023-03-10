Военное преступление: в ЕС решительно осудили российскую атаку по гражданским и инфраструктуре 9 марта

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила ракетные удары РФ по гражданским объектам Украины, состоявшимся в ночь на 9 марта 2023 года.

Об этом глава Еврокомиссии написала в сервисе микроблогов Twitter.

"Целенаправленные удары России по гражданскому населению и энергосистеме являются военным преступлением. Это укрепляет нашу общую решимость продолжать продвижение реформ в Украине на ее европейском пути", — говорится в сообщении.

Spoke today @ZelenskyyUa following the indiscriminate

missile attacks on Ukraine последние дни.



Россия's deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime.



Это сильное наше общее решение к продолжающемуся прогрессу в Украине реформы действий на своей cestе. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2023

Напомним, что РФ в ночь на 9 марта в очередной раз обстреляла Украину разными типами ракет и беспилотниками-камикадзе. Всего враг выпустил 81 ракету и 8 БПЛА. Силы ПВО смогли сбить 34 ракеты и 4 дрона.

Оккупант нанес удары по ряду областей, попав как в объекты критической инфраструктуры, так и в жилище гражданских людей. Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. В разных уголках Украины возникли проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением.

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