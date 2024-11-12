Военное сотрудничество Путина и Ким Чен Ына: Китай прокомментировал

Пекин еще раз нейтрально отвечает на вопросы о взаимодействии РФ и КНДР.

В Китае заявляют, что решили не критиковать военное сотрудничество между Российской Федерацией и Северной Кореей, которое значительно усилилось в последнее время.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

По его словам, якобы это дело только Москвы и Пхеньяна, а потому Пекин здесь ни при чем. Линь Цзянь подчеркнул, что КНР уже не раз озвучивала свою позицию по взаимодействию КНДР и России.

"Обе страны являются независимыми суверенными государствами и что развитие их двусторонних отношений — это их собственное дело", — добавил китайский дипломат.

Как сообщалось, 9 ноября диктатор-президент РФ Владимир Путин подписал указ о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, включающий положения о взаимной обороне. В частности, соглашение требует от каждой стороны прийти на помощь другой в случае вооруженного нападения.

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