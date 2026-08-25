Военного выхода нет: США призвали Россию и Украину к возобновлению переговоров

Флаги США, Украины и России / © ТСН

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США на заседании Совета Безопасности ООН 24 августа призвали Россию и Украину остановить удары по гражданским объектам. Вашингтон настаивает на немедленном прекращении огня и поиске дипломатического разрешения конфликта.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа, сообщает Укринформ.

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Негреа заявил, что Соединенные Штаты поддерживают призыв президента Дональда Трампа к немедленному прекращению огня и проведению добросовестных переговоров по завершению войны между Россией и Украиной.

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По его словам, после каждого нового удара количество погибших продолжает увеличиваться.

«Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые наносят вред гражданским судам или создают угрозу их повреждению. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных гражданских, когда военного решения этой войны нет», — сказал Негреа.

Он также призвал обе страны «вернуться к переговорам», добавив, что США «будут играть любую конструктивную роль, которую смогут, чтобы способствовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения этого результата».

В то же время Негреа подчеркнул, что Вашингтон и дальше будет поддерживать будущее Украины как суверенного и процветающего государства.

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Напомним, более 50 стран ООН выступили с жестким заявлением к России, призвав ее немедленно прекратить огонь, сесть за стол переговоров и добиться справедливого мира в Украине. Участники заседания подчеркнули, что из-за усиления российских атак июль стал самым смертоносным месяцем для граждан с марта 2022 года (погибло по меньшей мере 437 украинцев), а всего за время войны пострадало более 68 тыс. мирных жителей.

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