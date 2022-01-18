Военные Канады и Великобритании останутся в Украине, несмотря на ультиматумы Кремля — Стефанишина

Военные Канады и Великобритании останутся в Украине, несмотря на ультиматумы Кремля — Стефанишина

Стефанишина также положительно оценила несколько "красных линий", выделенных во время переговоров с НАТО 17 января.

Канада и Великобритания не будут реагировать на ультиматумы президента РФ Владимира Путина по выводу военных тренировочных подразделений с территории Украины.

Соответствующее заявление вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила в понедельник, 17 января, в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV.

По ее словам, Украина не питает иллюзий, что на ее территории будет воевать армия НАТО, однако "в интересах стран Альянса обеспечить нашу обороноспособность".

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Стефанишина также положительно оценила несколько "красных линий", выделенных во время переговоров с НАТО 17 января.

Речь идет, в частности, о "невозможности пересмотра "политики открытых дверей", обязательных мерах по усилению восточного фланга НАТО в случае эскалации со стороны РФ и невозможности заключения любых новых договоренностей по безопасности в Европе".

По словам вице-премьера, украинская сторона настаивает на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Донбассе и вопросах, связанных с возвращением Крыма, поэтому консолидация позиций международных партнеров на фоне дискуссий 17 января очень важна.

"В конце переговоров мы чувствовали, что политика РФ стала еще более агрессивной, и призывали международных партнеров к тому, чтобы усилить санкционное давление", — добавила политик.

Она отметила, что 17 января все министры иностранных дел ЕС определили десять принципов, на основе которых возможны любые переговоры с РФ.

"Механизмы НАТО достаточно продолжительны, поэтому по результатам Комиссии НАТО-Украина 10 января и переговоров 17 января мы договариваемся с союзниками об усилении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере", — указала Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что Киев сейчас ведет переговоры с рядом других стран НАТО.

Между тем, двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов в понедельник, 17 января, во время визита в Киев пообещала, что Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин решится на полномасштабное вторжение.

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