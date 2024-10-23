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Военные КНДР в Украине: в НАТО сделали заявление

Военные КНДР в Украине: в НАТО сделали заявление

Марк Рютт. / Фото: Getty Images

Действия России и КНДР – это "значительная эскалация", отмечает Рютте.

Агрессорка Россия усилит эскалацию, если отправит воевать против Украины военных из Северной Кореи.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на встрече с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалоном.

Политик подчеркнул, что в настоящее время у Альянса якобы нет информации, официально подтверждающей участие северокорейских военных на войне.

"Это была бы... значительная эскалация. На данный момент я не могу это подтвердить. Кроме того, мы получим последние новости из Южной Кореи в начале следующей недели", — подчеркнул Рютте.

Заметим, что Рютте общался с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. По его словам, Сеул отправит экспертов на брифинг в Североатлантический совет в начале следующей недели. После этого станет действительно известно, поддерживает ли КНДР Россию в войне против Украины.

Напомним, в КНДР впервые сделали заявление об отправке своих войск на войну против Украины. Пхеньян назвал это "безосновательными стереотипными слухами".

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