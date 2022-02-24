Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях

Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях

В Харькове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.

В 5:00 24 февраля начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине.

Согласно источникам "Интерфакс-Украина" в Минобороны, "Грады бьют вдоль всей границы — от Луганска до Житомира". Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе.

В Николаеве – сильные пожары. В Харькове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также пересказа суда тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", – заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

Ранее Путин призвал украинских военных сложить оружие.

Напомним: