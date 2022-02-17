Военные преступления и биологическое оружие: в США перечислили поводы, которые Россия может использовать для вторжения

Военные преступления и биологическое оружие: в США перечислили поводы, которые Россия может использовать для вторжения

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Россия может в любой момент использовать фальшивый повод, чтобы оправдать вторжение в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен перечислил причины, которые Кремль может использовать для оправдания вторжения в Украину.

Об этом сообщает CNN.

Отвечая на вопрос об обострении на Донбассе, Блинкен заявил, что пока не располагает достаточной информацией об этом инциденте, но убежден, что Россия может в любой момент использовать фальшивый повод, чтобы оправдать вторжение в Украину. По его словам, повод может иметь разные формы:

провокация в Донбассе;

утверждение о деятельности НАТО;

заявление о вторжении на территорию России;

сфабрикованный теракт.

"И мы уже видели в течение последних нескольких дней ряд ложных заявлений со стороны России, в частности, сообщения о безымянном захоронении мирных жителей, якобы убитых украинскими вооруженными силами. Мы видели заявления о том, что США и Украина разрабатывают биологическое или химическое оружие и что Запад якобы направляет партизан, чтобы убивать местных жителей на Донбассе. Каждое из этих обвинений категорически неправдиво", — сказал госсекретарь США.

В комментарии изданию "высокопоставленный чиновник администрации Байдена", имя которого CNN не называет, дополнил эту информацию. Он заявил, что Россия может использовать заседание Совбеза ООН как повод для потенциального вторжения. Якобы членам Рабеза россияне раздают документ, в котором утверждается, что Украина якобы совершила военные преступления на Донбассе.

"Ранее президент Путин без всяких фактических оснований обвинил Киев в совершении геноцида на востоке Украины. А минувшей ночью представительство России при ООН распространило членам Совета Безопасности документ, который оно называет "общим проектом Следственного комитета РФ и телеканала RT", в котором утверждается, что были совершены военные преступления во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Каждое из этих обвинений категорически ложно", — сказал чиновник.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину "в течение следующих нескольких дней".

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трас, глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположили, что обостряя ситуацию на Донбассе, Россия может создать повод для вторжения в Украину.

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