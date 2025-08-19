- Дата публикации
Военные преступления РФ и будущая работа Спецтрибунала – главная тема встречи Генпрокурора и Посла Италии в Украине.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко встретился с Послом Италии В Украине Карло Формозой.
Как сообщил Руслан Кравченко, основными вопросами для обсуждения стали:
военные преступления РФ и будущую работу Спецтрибунала;
международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией;
евроинтеграционные процессы
«Мы знакомы еще со времен моей работы в должности главы КОВА. Поддержка Италии всегда была мощной по всем направлениям – военному, финансовому, гуманитарному и дипломатическому», - поделился Руслан Кравченко.
Также обсуждались совместные проекты между правоохранителями Украины и Италии.
«Мы ценим уже имеющееся взаимодействие с итальянскими органами правопорядка и я убежден, что мы можем его улучшить: по экстрадиции в условиях военного положения, а также обнаружению на территории Италии имущества и средств лиц, причастных к преступлению агрессии против Украины», - очертил направления сотрудничества Генеральный прокурор Украины.
Отдельное внимание было уделено теме защиты бизнеса в Украине. В частности, Генпрокурор проинформировал Посла о проведенном количественном и качественном аудите уголовных производств по бизнесу. Руслан Кравченко особо подчеркнул, что защита локальных и международных инвестиций – один из приоритетов.