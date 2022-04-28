Военные преступления России в Украине: ПАСЕ приняла резолюцию с призывом срочно создать спецтрибунал

Военные преступления России в Украине: ПАСЕ приняла резолюцию с призывом срочно создать спецтрибунал

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 28 апреля приняла резолюцию с предложением срочно создать специальный международный трибунал по расследованию военных преступлений агрессии России против Украины.

В резолюции ПАСЕ отмечается, что перед трибуналом должно предстать как военно-политическое руководство России, так и непосредственно совершавшие преступления.

За соответствующий документ проголосовали 115 депутатов, не было ни одного голоса против.

Согласно резолюции, предложенный трибунал должен получить полномочия на расследование и судебное преследование преступления агрессии, предположительно совершенное политическим и военным руководством РФ. Также трибунал должен иметь право выдавать международные ордера на арест без ограничения иммунитетом государства или глав государств, правительств и других государственных чиновников.

Согласно документу, трибунал должен быть создан группой государств-единомышленников в форме многостороннего договора, одобренного Генассамблеей ООН, при поддержке Совета Европы, ЕС и других международных организаций. Место расположения предлагают в Страсбурге.

Подписанты резолюции призвали Генассамблею ООН поддержать создание такого специального международного трибунала.

Заметим, что по инициативе украинской делегации в резолюцию ПАСЕ внесено предложение использовать конфискованные активы подсанкционных граждан России для компенсации Украине и ее гражданам вреда, причиненного войной.

Напомним, ЕС разрабатывает шестой пакет санкций против России и рассматривает различные варианты ограничений против нефтяной отрасли, включая запрет на импорт отдельных нефтепродуктов и налогообложение импорта.

Прокурор Руслан Кравченко рассказал о расследовании преступлений российских оккупантов в Буче

Читайте также: